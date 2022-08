Bruno Reis lança contra-ataque a Geraldo Júnior após derrubada ilegal de veto

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) decidiu reagir às manobras feitas ao arrepio da lei pelo presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), e vai expor, em coletiva marcada para a tarde de hoje, a série de irregularidades cometidas pelo também candidato a vice-governador na chapa do PT, em afronta direta à legislação e ao regimento da Casa. O estopim para o contra-ataque direto de Bruno Reis foi aceso ontem, na sessão em que a Câmara analisou o veto ao projeto que trata sobre o aumento salarial dos agentes municipais de combate a endemias, derrubado de forma totalmente ilegal em nova operação conduzida pessoalmente por Geraldo Júnior.

Tiro ao alvo

O prefeito também prepara uma ofensiva judicial contra o presidente da Câmara por ferir dispositivos constitucionais e regras que estabelecem limites ao Legislativo. Ao mesmo tempo, deve cobrar ações enérgicas do Ministério Público contra a atuação de Geraldo Júnior desde que anunciou a candidatura a vice.

Plano de desgaste

No alto escalão do Palácio Thomé de Souza, as artimanhas usadas para derrubar o veto foram traduzidas como uma tentativa clara de prejudicar financeiramente a prefeitura, com finalidade política e eleitoral. O trecho vetado por Bruno Reis impedia que o salário dos 3.437 agentes de endemias da capital saltasse de R$ 1.951 para R$ 6.681. O que eleva as despesas do município com pessoal em cerca de R$ 300 milhões ao ano. A proposta do prefeito prevê reajuste de 72%, aumentando a remuneração da categoria para R$ 3.358.

Relaxante muscular

Coordenadores da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) e cardeais da base aliada receberam com alívio a notícia de que a TV Record não realizará debate entre concorrentes ao governo da Bahia. Internamente, havia grande receio de que o petista repetisse o mau desempenho no confronto transmitido domingo passado pela Band e fornecesse mais munição contra ele. Marcada por uma sucessão de gafes, falas desconexas e trapalhadas, a performance de Jerônimo ainda inunda as redes sociais com críticas, piadas e memes dos mais variados tipos.

São Paulo

Coube ao ex-governador Paulo Souto o papel decisivo nas costuras para manter o ex-prefeito de Feira de Santana Zé Ronaldo no bloco comandado pelo candidato da União Brasil ao governo do estado, ACM Neto, e evitar que ele fosse cooptado pelo PT ou PL. Embora líderes da oposição tivessem iniciado há cinco dias uma ofensiva em massa para debelar a crise, foi a entrada de Souto no circuito que conteve a revolta de Zé Ronaldo pela perda da vaga de vice.

Paz selada

Amigos de longa data, Paulo Souto e Zé Ronaldo conversaram pessoalmente na segunda. Um dia depois, em novo encontro, o ex-governador conseguiu convencê-lo. Hoje, o ex-prefeito de Feira confirmará o apoio a Neto em coletiva conjunta e o ingresso na coordenação de campanha da União Brasil.