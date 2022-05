Bruno Reis participa da abertura do I Fórum ESG Salvador; assista 1ª noite

O I Fórum ESG Salvador, maior evento já realizado na cidade sobre governança ambiental, social e corporativa, tem sua abertura na noite desta quarta-feira (11), no Porto de Salvador, no Comércio.

Acompanhe:

Falam hoje o prefeito de Salvador, Bruno Reis, Caio Ramos, diretor de Sustentabilidade para América do Sul da Ambev, Leo Dutra, sócio-diretor da Ernst & Young para a área de Sustentabilidade, e o advogado e escritor Augusto Cruz, que lança a 2ª edição do livro Introdução ao ESG essa noite.

Confira a programação completa: bit.ly/esgforumsalvador2022.

Além de artista reconhecida na cena internacional, Margareth Menezes também é presidente da Fábrica Cultural, organização social que atua nos eixos estratégicos de educação, cultura e sustentabilidade. Na noite de hoje, a cantora fará uma apresentação musical na abertura do Fórum e compartilhará as ações realizadas pela entidade da qual é fundadora e que completou 18 anos em 2022.

Foto: Jorge Gauthier/CORREIO

A convite do portal Alô Alô Bahia e do Jornal CORREIO, diversos especialistas de entidades públicas e empresas privadas estarão reunidos no evento, discutindo a importância do tema em palestras e painéis, como “Agenda ESG em setores econômicos”, “Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno” e “A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios”, entre outros.

