Bruno Reis recebe Ciro Gomes e Simone Tebet nesta sexta em Salvador

O prefeito Bruno Reis vai receber os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) na prefeitura, nesta sexta-feira (1º). O tema dos encontros será o futuro do país, segundo o prefeito.

"As dificuldades para enfrentar e trazer soluções para o transporte público, que é o maior problema de todas as cidades. Em São Paulo teve greve essa semana. Graças a deus, os trabalhadores já fecharam acordo e não há risco de paralisação", disse o prefeito.

"Essa pauta vamos tratar com todos os presidenciáveis e em especial com esses dois que vêm nos visitar", completou.

Para o desfile do 2 de Julho, que acontece neste sábado, o prefeito disse que vai estar ao lado do povo. "Quem estará ao nosso lado é o povo. Vai ser uma grande oportunidade para desmistificar o discurso de quem é aliado de quem. Nossa aliança é com o povo", afirmou o prefeito.

