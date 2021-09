Brusque perde três pontos por injúria racial; Vitória fica mais perto de sair da zona

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Brusque com a perda de três pontos na Série B, além de multa de R$ 60 mil, devido ao caso de injúria racial sofrido pelo meia Celsinho, do Londrina, na partida entre os dois times. O Quadricolor foi julgado nesta sexta-feira (24), em audiência virtual, e condenado por "ato discriminatório" contra o jogador.

Com a condenação, o Brusque, que estava com 29 pontos na tabela, passa a ter 26. Desta forma, pode ser ultrapassado pelo Vitória, que está na zona de rebaixamento, com 25 pontos. Para isso, o Leão precisa secar o time de Santa Catarina, que joga nesta sexta-feira (24), às 21h30, em casa, contra o Vasco. O rubro-negro também deve ganhar seu duelo, contra o Londrina, sábado (25), às 16h, no Estádio do Café.

Porém, a decisão, proferida pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD, foi em primeiro grau e cabe recurso.

Além do Quadricolor, um conselheiro do clube também foi condenado. Identificado como o autor da ofensa, Júlio Antônio Petermann, presidente do Conselho Deliberativo, foi suspenso por 360 dias e multado em R$ 30 mil.

O Brusque e o conselheiro foram enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito.”

A ofensa a Celsinho aconteceu no dia 28 de agosto, no empate em 0x0 entre o Brusque e o Londrina, válido pela 21ª rodada da Série B. No intervalo da partida, o jogador chamou o quarto árbitro e afirmou ter sofrido injúria racial, chegando a apontar a pessoa que proferiu as ofensas na arquibancada.

O episódio foi registrado pelo árbitro Fábio Augusto Santos Sá Junior em súmula. Segundo o texto, um integrante do staff do Quadricolor falou: "Vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha".

"Por volta dos 45 minutos do 1º tempo, o atleta do Londrina, Sr.Celso Luis Honorato Júnior informou ao quarto árbitro que foi ofendido com as seguintes palavras: "vai cortar esse cabelo seu cachopa de abelha", por um homem na arquibancada, que foi identificado pelo coordenador da cbf, sr. Ricardo Luiz, como Julio Antônio Petermann, staff da equipe do Brusque. Informo ainda que o referido atleta, juntamente com o diretor de futebol da equipe do Londrina, sr. Germano Cardozo Schweger, estiveram na porta do vestiário da arbitragem, após o término do jogo e confirmaram o relato acima".

Após o ocorrido, o Londrina divulgou um vídeo nas redes sociais em que é possível ouvir um grito de "macaco".