BTG Pactual inicia operação em Salvador

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, vai começar suas operações em Salvador. A ideia é oferecer uma assessoria exclusiva para investidores locais em busca de gerir ou ampliar o patrimônio, por meio do BTG Pactual Advisors.

O escritório de Salvador será liderado por Luis Eduardo Chaves, que tem cerca de 30 anos de experiência em assessoria de investimento. Também fazem parte da equipe Rosana Espinheira, Rosana Vilar, Larissa Moreira e Guilherme Tramm.

A operação local terá cerca de R$ 1,5 bilhão sob gestão. Os clientes vão receber assessoria de investimentos completa, com possibilidade de acesso a fundos exclusivos, carteiras administradas e às melhores gestoras do mercado.

Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos investidores para promover uma experiência de atendimento única e apresentar as melhores soluções para a construção da sua história. Tudo isso com a marca do BTG Pactual como um hub de negócios”, diz Guilherme Pini, head do BTG Pactual Advisors.

“A estratégia de posicionamento do BTG Pactual Advisors em uma das regiões mais importantes para a economia nacional, reforça o nosso compromisso de expansão da nossa oferta de soluções para os clientes do Nordeste, que desejam preservar e aumentar capital”, explica Luis Chaves, team leader e executivo responsável pelo BTG Pactual Advisors na Bahia.