BTS: Dynamite bate recorde de visualizações em 24h, com mais de 100 mi

Os cantores do grupo sul-coreano BTS não cansam de mostrar seu poder. Neste fim de semana, eles conseguiram mais um recorde para a conta, no YouTube. O lançamento do single e clipe de "Dynamite" - primeira canção toda em inglês dos sul-coreanos - bateu a marca de mais visualizações em suas primeiras 24 horas.

O YouTube confirmou o recorde à Variety: foram mais de 101 milhões de views. "Podemos confirmar que o vídeo 'Dynamite' do BTS bateu o recorde de visualizações em 24 horas, passando de 100 milhões, com 101,1 milhões de visualizações em suas primeiras 24 horas", disse, em nota.

O recorde anterior era do grupo Blackpink, com How You Like That.

Há dois meses, as garotas conseguiram 86,3 milhões de views em 24 horas. "Dynamite" também bateu recorde de "premiere", a estreia, do YouTube, com 3 milhões de internautas online para assistir ao videoclipe pela primeira vez. O BTS está programado para cantar a música no VMA, premiação da MTV, em 30 de agosto.

Já nesta segunda-feira (24), os músicos lançaram uma nova versão para a produção. O “lado b” traz os mesmos cenários, porém com novos ângulos, além de alguns erros de gravação.