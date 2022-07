Bug no direct do Instagram persiste nesta quarta-feira (6); entenda motivo

As pessoas que são viciadas e as que trabalham através do Instagram tiveram uma baita dor de cabeça nesta terça-feira (5). O direct da rede social, a parte de conversas entre contas, deu um bug e não enviava as mensagens para os outros usuários. De acordo com milhares de internautas que relataram o problema no Twitter, a situação começou por volta das 12h.

O Instagram confirmou a falha, em resposta ao site TechTudo, e comentou que o bug já tinha sido resolvido. "Hoje mais cedo, um problema técnico fez com que algumas pessoas tivessem problemas com mensagens no Messenger, Instagram e Workplace. Solucionamos o mais rápido possível para todos que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, afirmou um porta-voz da empresa.

Gráfico do Downdetector mostrando aumento de notificações após problema (Foto: Reprodução / Downdetector)

No entanto, na manhã desta quarta-feira (6), os usuários da rede social ainda estavam sentindo o impacto do problema. Mesmo com a confirmação da solução dos bugs, muitas pessoas que têm contas pessoais e comerciais, não conseguiram enviar mensagens no direct. Segundo informações, é necessário atualizar o aplicativo para, só assim, voltar ao normal.

Vale lembrar que há alguns dias, o Instagram também teve outro problema, só que na parte dos stories. Muitos não conseguiram subir vídeos e fotos. Da mesma forma, após atualização no sistema, o problema foi resolvido.

