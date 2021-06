Bule-Bule participa de bate-papo no Brazil Forum UK nesta sexta (11)

A sexta edição do Brazil Forum UK, espaço para debater sobre o Brasil no Reino Unido, acontece até o dia 13 de junho de maneira gratuita. O evento é realizado por estudantes brasileiros de maneira voluntária e traz painéis sobre política, educação, saúde e outros temas atuais, com participação de especialistas nos assuntos.

Nesta sexta-feira (11), o repentista e cordelista baiano Bule-Bule, que fez um pocket-show na abertura, também participa de um bate-papo. Clique aqui para mandar uma pergunta.

Esse ano, o tema é "O futuro é no presente que começa", trecho de uma música de Leci Brandão. A ideia é promover um diálogo sobre pautas urgentes, incluindo temas como a polarização atual, meio ambiente, crises e a pandemia. A curadoria é feita por estudantes brasileiros que estão no Reino Unido para fazer mestrados, doutorados e pós-doutorados.

O evento começou no dia 5. Veja a programação dos dias restantes:

11/6, sexta-feira, às 17h

CULTURA - “O papel das manifestações culturais para transformação social.”

Com Evandro Fióti, Itamar Vieira Jr. e Leci Brandão

12/6, sábado, às 14h

INCLUSÃO SOCIAL – LGBTQIA+ - “Sociedade dividida: pais que mais mata LGBTQIA+ e mais produz celebridades LGBTQIA+.”

Com Isaac Porto e Erica Malunguinho

12/6, sábado, às 17h

EDUCAÇÃO - “A Educação e a Desigualdade Social Brasileira.”

Com Rosana Fernandes, Fernando Haddad e Denise Carreira