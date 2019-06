Bunker de R$ 51 milhões atribuído a Geddel deve ser julgado pelo STF em julho

Mais perto do veredito

Revisor da ação penal sobre o bunker de R$ 51 milhões que tramita no Supremo Tribunal Federal contra Geddel Viera Lima (MDB), o ministro Celso de Mello deve liberar o processo para julgamento pelo plenário da Corte até o início de julho. Desde o último dia 11, quando foram anexadas as últimas petições encaminhadas pela defesa do ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo na gestão Michel Temer (MDB), Celso de Mello se debruça sobre os autos para emitir seu parecer sobre o caso. Duas semanas antes, o relator da ação, ministro Edson Fachin, disse que ela já estava pronta para ser submetida aos 11 integrantes do STF. A previsão entre auxiliares que trabalham diretamente com Celso de Mello é a de que o decano do Supremo conclua seu voto dentro de 15 dias.



Para lembrar

Em manifestação ao STF, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu 80 anos de prisão para Geddel e 48 anos para seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima (MDB), por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Cara a cara

Durante animado jantar realizado anteontem no apartamento do joalheiro Carlos Rodeiro, na Vitória, o prefeito ACM Neto (DEM) respondeu descontraidamente à saraivada de perguntas feitas sobre o cenário nacional em uma roda de convidadas ilustres . Entre elas, a produtora Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, e a jornalista Letícia Muhana, ex-toda-poderosa dos canais GNT e Viva. Sem se esquivar da curiosidade da turma, disse que, como liberal convicto, concorda com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) na pauta econômica, mas discorda dele na agenda de costumes.

Fase de paquera

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e o secretário de Promoção Social de Salvador, Léo Prates (DEM), iniciaram ontem conversas sobre um eventual ingresso do democrata no partido. Aos aliados na Bahia, Lupi recorreu a uma analogia sobre os relacionamentos amorosos para explicar o resultado do papo com Prates: “Há três fases em uma relação conjugal - ficar, namorar e casar. Diria que, hoje, estamos ficando”, brincou Lupi. Apesar de mostrar alto interesse no PDT, Léo Prates avisou a Lupi de que não há hipótese de migrar sem aval de ACM Neto e que, para obtê-lo, os pedetistas precisariam se afinar com o prefeito.

Pula-pula

Sem apresentar justificativa, a Bahiatursa majorou em cerca de 50% os cachês e patrocínios do governo do estado para eventos e artistas no São João de 2018. As apresentações da Estakazero em Ibirapitanga e Anagé pularam de R$ 200 mil para R$ 240 mil. O show do grupo Limão com Mel em Paramirim vai custar R$ 125 mil, em vez de R$ 85 mil. Uma atração que tocou em Muniz Ferreira, cujo nome foi omitido, teve contrato majorado de R$ 85 mil para R$ 125 mil. Já para a festa em Belmonte, a soma saltou de R$ 80 mil para R$ 130 mil.

Segunda chance

O governador Rui Costa (PT) deu nova colher de chá aos devedores do ICMS nas áreas de refino de gás e petróleo e porrogou até agosto parte da lei que perdoa até 50% dos débitos e 90% das multas.



"O monopólio da outorga do direito de advogar tem que acabar. A OAB está a serviço de movimentos, perseguirá quem não estiver a seu serviço e a presunção de inocência é detalhe" , disse Alexandre Aleluia, vereador pelo DEM de Salvador e integrante da ala mais conservadora da Câmara Municipal, ao criticar posições adotadas pela Ordem dos Advogados do Brasil





Pílula

Crônica anunciada - O que já era previsto pelo trade turístico se confirmou com o balanços atualizado do mercado aéreo. Em maio, Fortaleza ocupou o segundo lugar no ranking dos aeroportos mais movimentados do Nordeste. Com fluxo de 503.198 mil passageiros, a capital cearense ultrapassou no mês passado a baiana, que registrou 469.459 embarques e desembarques.