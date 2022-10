Buraco aparece no Caminho das Árvores e causa transtornos após fortes chuvas

A chuva que caiu nesta terça-feira (25), em Salvador, causou várias complicações pela cidade. Uma delas foi a cratera que se abriu na Rua Jaracatiá, no bairro do Caminho das Árvores.

O buraco, que aumentou consideravelmente na madrugada desta quarta-feira (26), impressiona pelo tamanho e atrapalha a vida de moradores e pessoas que trabalham pelo local. A calçada foi interditada e uma passagem improvisada foi feita, para que transeuntes possam se deslocar sem risco de acidentes.

A massoterapeuta Maria de Fátima Ferreira, 44 anos, contou que já tinha visto o buraco no começo da manhã desta terça-feira (25), mas desconfia de que a força da chuva possa ter aumentado o tamanho do problema. "Eu sempre tenho costume de atravessar. É muito raro atravessar por esse lado, justamente visando isso aí cair e me levar", disse.

(Foto: Marina Silva / CORREIO)

O almoxarife Álvaro Araújo, 28, acredita que a proteção tenha sido boa, a fim de evitar que as pessoas caiam no buraco, mas reforça que o trecho é estreito e ainda há risco de sofrer um acidente com ônibus. "Porque os ônibus vêm encostando, pra parar aí, pra galera descer", comentou.

Funcionário de um supermercado na região, Ubirajara dos Santos, 54, é outro trabalhador que costuma passar pelo local. Ele afirmou que o problema já é antigo. "É sempre assim, um perigo", reclamou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) disse que "é normal isso acontecer" e que o buraco se formou a partir do rompimento de duas placas de concreto que fazem parte do revestimento lateral e da cobertura do canal da Rua do Jaracatiá.

Ainda segundo a Seman, as novas placas de concreto serão confeccionadas só depois do período chuvoso e no próprio local, "devido ao tamanho e formato exclusivo".

Além da sinalização, a medida tomada, por enquanto, foi a instalação de uma barreira de cimento, para desviar a água das chuvas para outro local e evitar o aumento da erosão.