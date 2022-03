Buraco Azul é fechado após morte de turista; ator da Globo tentou resgatar vítima

A atração Buraco Azul Caiçara, localizada no município de Cruz, no Ceará, foi fechada após a morte de um turista vítima de afogamento, na tarde desta segunda-feira (21). A empresa responsável pelo local lamentou a morte de Uilgner Rodrigues, que era natural de São Paulo, e disse estar prestando "apoio e solidariedade" à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que o acompanhava no momento do acidente.

Após o afogamento, Uilgner foi encaminhado em um helicóptero particular até um posto de saúde na localidade do Preá e, posteriormente, para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara, mas não resistiu. O restaurante Buraco Azul informou que sua equipe de segurança aquática do realizou o socorro e atendimento de imediato, mas não conseguiram salvar a vítima.

Devido o ocorrido, o restaurante decidiu permanecer fechado nos próximos dias e que uma data de reabertura ainda será divulgada. A empresa ainda salientou que este foi o primeiro caso fatal ocorrido no empreendimento.

Ao Uol, o secretário de Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio, Marcelo Brandão Pessoa, informou que a atração turística de fato foi fechada por tempo indeterminado. "Estamos estudando as medidas que serão tomadas. Ainda não concluímos o relatório de como vai ficar a situação do local".

A prefeitura de Cruz se pronunciou por meio de nota, esclarecendo que o Buraco Azul é um empreendimento turístico de natureza privada, possuindo Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário vigentes. "Lamentamos profundamente a perda da vida humana em razão do citado acidente, apresentando aos familiares da vítima nossas mais sinceras condolências", escreveu o órgão.

Ator da Globo tentou salvá-lo

O ator Bruno Miranda, conhecido pelo personagem Borat, de Amor & Sexo (Globo), estava visitando o local com a esposa, Mariana, e conta que tentou socorrer o rapaz. Em entrevista ao UOL, ele disse que o casal está em viagem de férias e que, no início da tarde de hoje, os dois decidiram visitar o Buraco Azul, atração localizada na comunidade de Caiçara, zona rural do município de Cruz, no litoral cearense, nas proximidades de Jericoacoara.

Reação dos populares

No local do afogamento, foi registrada muita confusão e até tentativa de agressão contra a equipe de saúde, que foi hostilizada. Turistas e pessoas relataram que "não houve socorro no local, não havia salva-vidas". Ainda reclamaram da demora no resgate e falta de estrutura.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência de óbito por afogamento.

"A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu", reforçou a SSPDS. O caso é acompanhado pela Delegacia Municipal de Cruz, unidade da PC-CE responsável pela região.