Buraco faz trânsito ser interditado em trecho do Garcia

Um trecho da Avenida Leovigildo Filgueiras, no Garcia, foi interditado na madrugada deste domingo (15) por conta de um buraco na via, onde acontece uma obra.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) diz que por conta do buraco que cedeu não estão passando veículos nos dois sentidos da via, perto da Rádio Excelsior, e os motoristas precisam desviar. As alternativas sugeridas são a Avenida Garibaldi ou o Campo Grande.

A obra para fechar o buraco começou pouco depois da meia noite e deve ser concluída ainda essa manhã.

Os ônibus que passam pela Rua Padre Domingos de Brito ficaram acesso ao Campo Grande, fazendo o final de linha no Garcia ou retonando para a Garibaldi pela Rua Pacífico Pereira.

Agentes de trânsito estão no local orientando as pessoas.