Burger King alfineta Banco do Brasil e convoca atores de comercial vetado

O marketing do Burger King é mundialmente conhecido por suas campanhas publitárias, muitas vezes provocativas. Desta vez, a rede de lanchonetes lançou um vídeo em suas redes sociais para recrutar todas as pessoas que participaram do comercial do Banco do Brasil vetado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Procura-se elenco para comercial. O Burger King está recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, basta se encaixar nos seguintes requisitos: Ter participado de um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado nas últimas semanas. Pode ser homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, trans, jovem, idoso. Curtir fazer selfie é opcional. No Burger King, todo mundo é bem vindo, sempre. Entre em contato pelo e-mail:

recrutafilme@burgerking.com”, diz a peça publicitária.

O vídeo causou muita repercussão nas redes sociais e já alcançou 212 mil visualizações no Facebook.