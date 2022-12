Burse aprova primeiras semanas de pré-temporada do Vitória

O Vitória segue em ritmo de preparação com 2023 no horizonte. O rubro-negro completou duas semanas de pré-temporada e o técnico João Burse se mostrou satisfeito com o desempenho do elenco até aqui.

No último sábado, Burse comandou o primeiro treino coletivo desde que o time voltou aos trabalhos e começou a fazer as primeiras experiências na equipe. “Feliz com tudo que a gente vem construindo, fechando a segunda semana. Os atletas que já estavam aqui conhecem bem a nossa forma de trabalhar e os que estão chegando agora se adaptaram muito rápido. O entrosamento é nítido, principalmente pelo que vimos com um treino mais aberto, um coletivo", disse o treinador.

"Estou bem feliz com tudo que a gente vem dando para eles de conceitos e terminamos a semana muito bem, tanto técnica como fisicamente. Uma evolução grande, estou contente e otimista para a terceira semana começar e a gente continuar evoluindo”, completou Burse.

O Vitória tem pressa para deixar o time pronto. O primeiro desafio em 2023 será já no dia 5 de janeiro, contra o Cordino-MA, no Barradão, em jogo único pela pré-Copa do Nordeste.

Se passar, o Leão enfrentará o vencedor de Altos x Jacuipense, também em jogo único, no dia 8, por uma vaga na fase de grupos do Nordestão.

Entre as competições que o clube mira na próxima temporada estão ainda o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. A estreia no estadual será no dia 12 de janeiro, contra o Bahia de Feira, fora de casa.

Por sinal, o Vitória se mexeu no mercado após confirmar o retorno à Série B. O Leão já anunciou a contratação de sete jogadores, todos integrados ao elenco na Toca do Leão: os laterais Railan e João Lucas, o zagueiro Camutanga, os meias Diego Torres e Gegê e os atacantes Nicolás Dibble e Osvaldo.

O oitavo reforço tem previsão de desembarcar hoje em Salvador. Trata-se do centroavante Léo Gamalho. O jogador de 36 anos estava no Coritiba e aceitou a proposta apresentada pelo Vitória. O Ceará também tinha interesse no atleta.

Léo Gamalho foi o artilheiro do Coritiba nas duas últimas temporadas com 23 e 17 gols, respectivamente. Ele deixou o clube após perder espaço com a chegada de Guto Ferreira. No Coxa, Gamalho liderou a equipe rumo ao acesso à Série A, em 2021.

Como possui contrato com o time paranaense até 31 de dezembro, Léo Gamalho será regularizado pelo Leão apenas em janeiro.

Cria da base rubro-negra, o zagueiro Dankler também está acertado com o clube. Ele está treinando na Toca, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Aos 30 anos, o defensor passou por Botafogo, Joinville, Estoril (POR), Lens (FRA); Vissel Kobe, Cerezo Ozaka, ambos do Japão, e Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita.