'Busca pelos objetivos', diz Xanddy após colocar filhos para trabalharem nos EUA

Xanddy pode ser um grande cantor, com uma condição financeira muito boa, mas nunca esqueceu do seu passado e como conseguiu chegar ao sucesso. O artista, que tem dois filhos, Camilly Victória e Victor, incentivou os filhos a trabalharem logo cedo, principalmente após a família ter se mudado para os Estados Unidos.

Em conversa ao portal IG, o marido de Carla Perez comentou que fez uma reflexão ao ver vários adolescentes trabalhando normalmente em outro país e que essa visão abriu sua mente para não deixar os seus filhos sem fazer nada na mansão da família, em Orlando.

“Quando a gente levou os meninos para os EUA, para estudar, descobrimos que era normal os adolescentes trabalharem para ganhar uma grana. A gente sempre incentivou eles na busca pelos objetivos, independentemente dos pais famosos, com condição diferente, e o grande reflexo disso vem quando eles decidem trabalhar”, disse.

Atualmente, o menino trabalha em uma subsidiária de uma empresa de logística conhecida no mundo inteiro, mas que faz distribuição de encomendas em Orlando. Victor começou a trabalhar com 16 anos e ficou preocupado se ficaria complicado conciliar os estudos com o emprego.

“O primeiro trabalho de Victor foi aos 16. Agora ele está com 18 e quase brigou comigo para trabalhar. Não porque eu não quisesse, mas estava dividido com a questão do estudo. De como seria o tempo, pois fiquei preocupado dele tirar um pouco do foco. E aí ele disse que ia trabalhar só quatro horas por dia, numa distribuidora de carne, como ajudante do motorista. Fazia carga e descarga da van e arrumava tudo nas prateleiras”, detalhou.

A menina, que tem 20 anos, se formou há pouco tempo em uma universidade dos Estados Unidos na área de música. No entanto, apesar de ter concluído uma graduação, não deixou seu emprego de lado e segue trabalhando como recepcionista em um salão de unhas, também em Orlando.