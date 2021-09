Busca por longevidade aumenta busca por implantes hormonais, explica ginecologista

Exercícios, alimentação balanceada e check-ups médicos se tornam comuns quando o assunto é a busca pela longevidade. Atrelado à isso, o desenvolvimento de tecnologias médicas também cresce devido a demanda dos pacientes por um bem estar desejado. De acordo com o médico ginecologista e diretor da Clínica Elsimar Coutinho, Luiz Carlos Calmon, a procura por implantes hormonais está justamente associada a essa jornada pela longevidade.

O médico, que participará do 6º Encontro Nacional de Tecnologia em Implante Hormonal, que acontecerá nos dias 30 de setembro a 3 de outubro reunindo cerca de 320 especialistas do Brasil, em Praia do Forte, explica como funciona o processo dos implantes e uma das mais recentes tecnologias utilizadas nesse tratamento. Ele lembra que a tecnologia precisa ser usada com cautela. Calmon ainda afirma, no quadro #palavradeespecialista aqui nas redes sociais do Correio, que cada caso deve ser avaliado em consulta por um(a) especialista. Confira.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier