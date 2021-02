Butantan recebe insumos para produzir 8,7 milhões de doses da CoronaVac

O Instituto Butantan recebeu mais 5,6 mil litros de insumos para a produção de 8,7 milhões de doses da CoronaVac, na manhã desta quarta-feira (10). Os produtos chegaram no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, às 7h26.

O voo vindo de Pequim, na China, fez escala no Aeroporto de Lisboa, em Portugal. Após a liberação pela alfândega, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Instituto Butantan a partir do dia 23 de fevereiro. Com a chegada do novo lote de insumos, o instituto totaliza 27 milhões de doses da vacina.

O primeiro lote de insumos para a Coronavac chegou em 3 de fevereiro pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Esse lote vai ser entregue até o dia 23 deste mês ao Ministério da Saúde.

A previsão do Butantan é receber, até abril, o total de insumos necessários para produção das 46 milhões de doses contratadas.