Cabo da PM morre após passar mal durante serviço dentro do quartel 

O cabo da Polícia Militar Cássio de Oliveira Santana, 40 anos, passou mal e morreu, na tarde desta segunda-feira (12), enquanto trabalhava dentro do Quartel do Comando Geral (QCG), no Largo dos Aflitos, no Centro da capital.

Em nota, a corporação informou que o militar chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resistiu.

A polícia não informou, no entanto, a circunstância da morte. Por meio da assessoria, informou que Cássio prestava serviços administrativos. A PM acrescentou que ele era lotado no Comando de Operações Militares (COPPM), e que servia à instituição havia 20 anos.

O militar deixa a esposa e dois filhos. Na manhã desta terça-feira (13), alguns policiais estiveram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde o corpo aguarda a liberação. Os colegas do cabo não quiseram falar com à imprensa.

Em nota, a corporação tratou a morte com “um imenso pesar”. Cássio vai ser enterrado às 15h, na sala 6 do Cemitério Bosque da Paz.