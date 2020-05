Cabo da PM morre após ser infectado por coronavírus

A Bahia registrou mais uma morte por covid-19 na polícia militar. O cabo Eraldo Vieira de Jesus, 50 anos, não resistiu à doença e teve sua morte confirmada nesta terça-feira (12).

Eraldo tinha 50 anos e era lotado na 13ª Companhia Independente da PM (CIPM/Pituba). Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Paripe no domingo (10), com sintomas de infecção por coronavírus, como tosse e falta de ar. Ele precisou ser internado e três dias depois, após complicações, ele não resistiu e o óbito foi confirmado.

O cabo atuava na PM há 22 anos e deixa esposa e filhos. Não há informações sobre o sepultamento que, segundo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ocorrerá em caixão lacrado e sem velório aberto a amigos e familiares.

No Brasil, a Anvisa determina que as normas sejam seguidas nos hospitais, funerárias e velórios. A obrigatoriedade do corpo ser velado em um caixão lacrado é para evitar contaminações. “Recomenda-se que o caixão seja mantido fechado durante o funeral para evitar contato físico com o corpo”, diz a nota técnica.