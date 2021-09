Cabo de bondinho rompe e Plano Inclinado ficará interditado por uma semana

Quem tem costume de usar o Plano Inclinado da Liberdade/Calçada precisará mudar os planos. Um dos cabos que sustentam o bonde rompeu e, por conta disso, o equipamento ficará suspenso até a próxima quarta-feira (6), para que possa passar por um processo de manutenção.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a ruptura do cabo aconteceu na tarde da última terça (28), em uma das viagens realizadas. Como possui outros três cabos, o bonde seguiu preso, mas parou no meio do deslocamento. Ninguém ficou ferido.

A Semob garantiu ainda que o equipamento possui um mecanismo de segurança, que faz o bonde travar em caso de problemas técnicos.

De forma preventiva, todos os cabos serão susbtituídos por novas peças.