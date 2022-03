Cacá Werneck, namorada de Monique Evans, é acusada de furtar perfume em loja

A DJ Cacá Werneck, namorada da apresentadora Monique Evans, está sendo acusada de furtar perfumes em uma loja no aeroporto de Confins, próximo a Belo Horizonte. A artista negou as acusações em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

“Estou me sentindo muito injustiçada, mas graças a Deus, o meu advogado é muito bom. Eu estou com as notas fiscais que comprovam que tudo o que levei comigo foi pago. Todos os perfumes foram pagos à vista com o meu cartão de débito”, disse a DJ, que enviou fotos do comprovante da compra deste itens, que somam quase R$ 1.300,00.

Ela foi detida no último domingo (21) e logo após liberada por pagar fiança no valor de R$ 3 mil.

Ela ainda alegou que mexia na prateleira da loja para sentir o cheiro dos perfumes, e que, teria sido autuada por portar algumas amostras dos produtos que a vendedora do estabelecimento lhe deu.