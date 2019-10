Caçamba de lixo tomba na BR-324; veja vídeo

Uma caçamba de lixo tombou, na madrugada desta terça-feira (15), em um trecho da BR-324 que fica na altura da entrada do bairro de Águas Claras, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 3h, de acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia.

Um representante da empresa que administra a rodovia, no entanto, não soube dar maiores detalhes do acidente, que não deixou feridos.

(Fotos de Tailane Muniz/CORREIO)

(Fotos de Tailane Muniz/CORREIO)

De acordo com informações preliminares, o motorista, único na cabine do veículo, teve apenas ferimentos leves. Não há informações sobre socorro prestado a ele ou demais envolvidos no acidente.

Nesta manhã, até por volta das 8h30, dois guinchos seguiam no local para retirada da caçamba, onde não é possível ver a identificação da empresa responsável. Um trator auxilia na remoção do lixo que já estava armazenado no fundo da caçamba acidentada.

No local, agentes da brigada de emergência também estão no local.