Cachoeira do Buracão, na Chapada, passa a vender ingressos on-line

Um dos principais pontos turísticos da Chapada Diamantina é a Cachoeira do Buracão, localizada no município de Ibicoara . A queda d'água de 85 metros atrai turistas de todos os cantos que buscam contemplar sua beleza e imponência. Pensando em facilitar a vida desses visitantes, a atração lançou a venda de ingressos on-line para a visitação.



Por enquanto, ainda é possível comprar ingressos presencialmente, mas a partir do dia 13 de setembro, as visitas só serão permitidas com agendamento prévio na plataforma online https://janoo.com.br. Os ingressos custam R$ 15 por pessoa.



Para garantir a segurança, a capacidade de ocupação da Cachoeira do Buracão também será atualizada e passará a ser de 200 pessoas por dia, uma vez que as altas aglomerações aumentam o risco de contaminação pela covid-19 e os impactos ambientais na região.

Para realizar a compra dos ingressos é preciso fazer o cadastro na plataforma, agendar, efetuar o pagamento e apresentar o QR Code na portaria. “Assim, o visitante não só garante a vaga na data desejada, como também economiza tempo na fila e evita aglomerações”, destaca Luã Sampaio, secretário municipal de turismo de Ibicoara.

A funcionalidade era uma solicitação antiga dos próprios visitantes e já caiu nas graças do povo, revela Lucas Miranda, diretor de tecnologia da Janoo. “Em certos dias, mais da metade das visitas ao Buracão já são agendadas e com alguns dias de antecedência”, afirma.

“Antes era necessário ir até o centro da cidade de Ibicoara para retirar o voucher e muitos visitantes não queriam fazer isso. Agora, tanto os condutores, como os turistas, podem fazer isso sem sair de casa”, comemora o condutor de visitantes, Alan Tavares, que não sente nenhuma falta das dificuldades de antes.