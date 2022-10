Cachorro 'bolsonarista' enfrenta cão 'petista' em briga acirrada

Se as brigas entre seres humanos por causa da política tem sido o maior temor no Brasil, no mundo animal a situação não é diferente. Uma discussão acalorada entre dois shih tzus viralizou nas redes sociais por cachorros que são de "partidos diferentes".

Tudo aconteceu quando a tutora Marina Barros mostrou como estava o clima em casa com os animais. Um dos doguinhos desfilava com a bandeira vermelha com o nome de Lula e o número 13, quando um dos irmãos caninos da mesma raça não gostou da suposta provocação e partiu para a briga.

"Vazou primeiras imagens de bolsonaristas agredindo eleitor de Lula", brincou a tutora na legenda do vídeo, que já tinha mais de 1 milhão de visualizações, 95 mil curtidas e mais de 16 mil compartilhamentos.

Nos comentários, diversos internautas acharam uma fofura a briga dos animais, mas recordaram que o medo no dia da votação estava grande. "Estou rindo, mas eu fiquei com medo de acontecer isso comigo hoje", disse uma seguidora. "Inteligente a doguinha do Lula", brincou outra conta.