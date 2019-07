Cachorro destrói quarto da dona, deixa ela uma fera e viraliza; assista

Foto: Reprodução

Quem tem um cachorro sabe a relação pet-tutor nem sempre vai às mil maravilhas. Intercalando momentos de carinho e brincadeiras, o cãozinho apronta alguma estripulia, que geralmente significa a destruição de algum objeto - ou da casa toda.

Foi isso que viveu a dona de Chico. Ao chegar em casa, ela se deparou com um cenário digno de filme pós-apocaliptico. Abismada com a devastação promovida pelo doguinho, ela gravou um vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (18), e chegou a ir parar nos Trending Topics, como um dos três assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

"Meu Deus. Eu quero chorar! Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico. Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico. Meu, não dá. Eu vou devolver esse filhote, não tem condições. É um demônio. Chico, você é um demônio. Olha o que você fez no meu quarto", desabafou a tutora do pet.

Entretanto, apesar de estar sendo colocado na parede pela sua mamãe, que o qualificou com diversos adjetivos nada amistosos, Chico demostrou tranquilidade.

Com certa dose de sinismo, ele observava a tutora soltando fogo pelas ventas enquanto fazia uma cara que, claramente, dizia que não tinha nada a ver com a destruição.

Em determinados momentos, o bacana ainda virava a barriga para cima, pedindo carinho. Com o rabo abanando, esperava o perdão pela destruição da cama, fronha e controle remoto.

Veja o flagrante