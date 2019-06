Cachorro é atingido por tiro e morre durante operação policial no Rio

Durante operação da Polícia Militar no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, um cachorro veio a falecer após ser atingido por um tiro. De acordo com o jornal O Globo, Bolt, de um ano, foi alvejado por volta das 10h.

A estudante Isadora de Paula, dona do cachorro, disse que Bolt tinha o costume de sempre ir à laje da casa deles latir quando ouvia barulho de tiros.

"Às 6h ele foi à laje latir. Sempre que ele ouve tiro fica desesperado. Aí, eu fui lá em cima, peguei ele e trouxe para dentro. Só que às 10h ele ouviu mais barulho de tiro e voltou para lá. Foi quando uma bala o atingiu. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, está sendo um pesadelo", desabafou.

Nas redes sociais, Isadora publicou uma foto homenageado o cachorro com os dizeres "Espero que sua alma descanse em paz, meu amor. Tinha tanto para vicer aqui comigo e minha mãe. Agradeço por toda alegria que você nos proporcionou".