Cachorro ou palhaço? Ilusão de óptica provoca discussões na internet

Foto: Reprodução

Uma foto tem provocado discussões nas redes sociais desde a última sexta-feira (25). No Reddit, no Twitter, no Facebook e no Instagram, milhares de pessoas se questionam se trata-se de um cachorro ou palhaço.

Muitos veem um cão na imagem, mas outros tantos veem um palhaço sinistro. E há quem consiga ver os dois.

Na verdade, obviamente, trata-se da foto de um cão, cuja origem é desconhecida. Mas a ilusão de óptica, que aponta um palhaço para o cérebro de muita gente, fez a imagem viralizar.

Uma vez que você reconheça o cão na foto, dificilmente conseguirá ver o palhaço. Mas existe uma "cola" circulando na web para ajudá-lo: