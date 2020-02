Cacique Raoni estará na folia baiana

Raoni será convidado do cantor Edu Casanova (foto/Alberto Pizzali/AFP)

Raoni Metuktire, cacique líder da etnia Caiapó, marcará presença no Carnaval de Salvador. Raoni será convidado de Edu Casanova e estará ao lado dele em seus trios no sábado (21) no Circuito Dodô (Barra/Ondina), e no domingo (22), no Circuito Osmar Macedo (Campo Grande). Além da folia, Raoni terá um encontro com os índios baianos. O Cacique é reconhecido mundialmente como porta-voz das lutas pelo meio ambiente, pela Amazônia, pelos povos indígenas e pela paz.

Em 1989 foi nomeado Embaixador da Floresta Amazônica e dos Povos Indígenas. Este ano, Raoni foi indicado ao prêmio Nobel da Paz. Em 2020, o tema do Carnaval de Edu Casanova será Em Defesa do Meio Ambiente, Em Defesa da Amazônia e dos Povos Indígenas e em Defesa da Paz e de todas as Etnias e Raças.

Maior e mais antigo afoxé da Bahia, o Filhos de Gandhy completa este ano 71 carnavais, semeando a paz na Avenida e formando o famoso tapete branco. Como todos os anos, antes da folia, realiza seu ensaio geral, trazendo diversas atrações de peso, e, mais uma vez, não poderia deixar por menos. Neste domingo, no Largo do Pelourinho, a partir das 14h, baianos e turistas contarão com as apresentações da banda Show Gandhy e dos convidados especiais: as cantoras Daniela Mercury, Mariene de Castro, Edil Pacheco, Gerônimo, Nara Couto e muito mais.

Paulinho Boca abre seu Carnaval 2020 com o Baile do Boca, no dia 13 de fevereiro (quinta-feira), no Café-Teatro Rubi, às 20h30. Nesta edição, ele faz uma homenagem especial aos loucos e revolucionários anos 70. E mais, convida para participações especiais o Bailinho de Quinta e Alexandre Peixe. No repertório, o melhor do Carnaval de todos os tempos : frevos, marchinhas, axé e sambas.

Sarajane dá seguimento aos seus ensaios de Verão, Mãe do Axé Music, domingo, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, a partir das 11h. Ela recebe Lila Brasileiro (Samba Maria), Gerônimo, Adelmário Coelho, Ariany Azevedo, Jorge Zarath, Genny Dantas e Outros Baianos. A abertura fica por conta do grupo de dança GDance e da peça A Vingança do Padre , com direção de Adson.

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza no dia 16, a partir das 11h, no TCA, mais um Baile Concerto . Desta vez, o evento homenageia os 35 anos da axé music. O concerto tem regência de Carlos Prazeres e direção cênica de Gil Vicente Tavares, e participações especiais do cantor e compositor Manno Góes, Gerônimo e Márcia Short

O Bailinho da Bela vai movimentar o Shopping Bela Vista. No dia 15, às 17h, no 2° piso, com personagens, fanfarra e muitas brincadeiras. Já no dia 16, também às 17h, no 1° piso, a animação ficará por conta do minitrio com tio Paulinho.