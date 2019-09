Cadastramento escolar do ensino infantil para 2020 vai até outubro

Vai até dia 8 de outubro o prazo para Cadastro da Educação Infantil que as famílias de crianças fora da escola devem fazer junto à Secretaria Municipal da Educação (Smed) com objetivo de pleitear vaga para o ano letivo de 2020. Podem ser cadastradas crianças de dois a cinco anos nascidas de 01/04/2014 a 31/03/2018. Alunos matriculados em unidades escolares municipais não precisam realizar o cadastro.

Esse é o primeiro ano que o cadastro é eletrônico - antes todo o processo era feito apenas presencialmente. “O cadastramento pela internet é uma forma de facilitar a vida dos pais ou responsáveis, dando mais agilidade ao processo”, afirma o Secretário Municipal de Educação, Bruno Barral.

Ele explica que o cadastro eletrônico também tem o objetivo de nortear o estudo de demanda e de oferta das escolas. Com isso, é possível criar um panorama mais seguro para construção ou locação de imóvel para ampliação de vagas da Educação Infantil.

Para efetuar o Cadastro da Educação Infantil, o responsável pela criança deverá entrar no site www.educacaoinfantil.salvador.ba.gov.br e seguir o passo-a-passo. A inscrição pode ser feita, também, presencialmente em qualquer unidade escolar da Rede Municipal ou nas Prefeituras-Bairro. É necessário o CPF do responsável e a certidão de nascimento da criança, que deverá residir em Salvador e Ilhas de Maré, de Bom Jesus e dos Frades. Durante o período de cadastro, os pais ou responsáveis poderão alterar as informações prestadas, caso necessário.

Nos casos de prioridade, que são o público alvo da educação especial (pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades / superdotação) e crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família ou que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), os documentos comprobatórios de prioridade deverão ser entregues em alguma escola da Rede Municipal.

A distribuição eletrônica das vagas para o ano letivo de 2020 será feita em 29 de novembro. As crianças contempladas com a vaga terão os nomes publicados no site da instituição na mesma data. A confirmação da matrícula deverá ser efetuada entre o período de 02 a 06/12/2019 na escola de contemplação.

Dúvidas sobre a utilização do sistema podem ser esclarecidas através do 156 – Disque Salvador ou em um posto de atendimento presencial.