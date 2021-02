Cadastro de crianças para vagas em creches da prefeitura começa nessa quarta

O cadastramento de crianças entre 2 e 5 anos para vagas nas creches e pré-escolas da rede municipal começa nessa quarta-feira (17). As famílias que desejam pleitear vaga devem fazer o cadastro até o dia 2 de março, preferencialmente por meio virtual, no site da Smed.

O Cadastro Escolar 2021 também pode ser realizado em qualquer unidade de ensino municipal ou nas prefeituras-bairro. A prefeitura lembra que o cadastramento não é garantia de vaga. A efetivação da matrícula se dará em tempo oportuno para as crianças cadastradas que foram contempladas pela distribuição eletrônica de vagas.

Para realizar o cadastro, é necessário o CPF do responsável, a certidão de nascimento da criança e o endereço de interesse completo, com CEP e numeração. De acordo com a coordenadora de Matrícula Escolar, Agda Cruz, o endereço de interesse refere-se a uma localização residencial ou comercial perto de onde a família quer que a criança estude e pode ser a casa da família, dos avós, de outros parentes ou do emprego do responsável. "Por exemplo, se o responsável quer que a criança estude perto da residência familiar, o endereço de interesse a ser informado é o da família. Se o melhor for perto do trabalho da mãe, então o endereço de interesse é o do trabalho. Com esse dado, procuramos a vaga mais próxima para atender ao planejamento da família", explica Agda.

Poderão pedir prioridade, anexando documentos comprobatórios no ato do Cadastro Escolar 2021, o público alvo da educação especial (pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades / superdotação) e as crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família ou que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Dúvidas sobre a utilização do sistema virtual de cadastramento podem ser esclarecidas através do 156 – Disque Salvador ou em um posto de atendimento presencial.