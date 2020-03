Cadastro para meia passagem do Ferry tem início na segunda-feira (9)

Começa nesta segunda-feira (9) o prazo para o cadastramento ou recadastramento de estudantes de nível técnico e superior para o benefício de meia passagem estudantil nos Sistemas Ferry Boat e Lanchas.

A carteira de meia passagem é concedida a estudantes que moram nas Ilhas de Itaparica e Vera Cruz e que frequentam graduação ou cursos técnicos e profissionalizantes em Salvador, de segunda a sexta-feira.

Para garantir o benefício, interessados devem comparecer ao posto da Agerba instalado no Terminal de São Joaquim com a documentação necessária. As carteirinhas podem ser solicitadas presencialmente até o dia 9 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para adquirir o benefício, é necessário o pagamento de R$ 5,68. Após comprovação do pagamento, a carteira será entregue em até 15 dias.

Solicitação online

Neste ano, o estudante também poder realizar a solicitação da carteira no site da Agerba - www.agerba.ba.gov.br. Ali, o solicitante deve realizar um cadastro e anexar a documentação exigida. Todo o processo pode ser acompanhado pelo sistema,que após a confirmação dos dados, emite um boleto de pagamento e informa o prazo para a retirada da carteira, que também acontece no terminal São Joaquim. A solicitação online pode ser realizada 24 horas por dia, até as 23h59 do dia 9 de abril.

*Documentos obrigatórios para o cadastramento:

1. Original e cópias de RG, CPF

2. 1 foto 3x4

3. Comprovante de residência (somente água, energia, telefone e IPTU) que esteja no nome do responsável ou dos pais, ou através da comprovação de parentesco. São permitidos outros documentos mediante autorização da diretoria.

4. Comprovante de matricula no semestre corrente