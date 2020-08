Cadastro SUS é obrigatório para todos e deve ser feito até o fim de agosto; veja o que fazer

Todos os moradores de Salvador devem fazer o recadastramento obrigatório do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) até o dia 31 de agosto. A medida é válida também para aqueles que possuem planos de saúde particulares.

O recadastramento é simples e deve ser feito através do preenchimento do formulário online disponível neste link: http://www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br. Quem não tiver acesso a meios digitais, pode preencher os dados presencialmente em uma das 152 Unidades Básicas da rede municipal.

No cadastro presencial, é necessário levar RG ou certidão de nascimento; CPF ou cartão SUS e o comprovante de residência em nome do usuário ou de algum parente de primeiro grau. Para evitar aglomerações uma única pessoa da família poderá fazer o cadastro dos demais moradores, caso apresente toda documentação pedida. A validação do cadastro será realizada após acesso à unidade de saúde.

Toda a população deve ser cadastrada, até mesmo as pessoas que possuem plano de saúde e aqueles que não utilizam as unidades públicas de saúde. Quem já possui cadastro realizado por um agente comunitário não precisa realizar novamente.

A atualização do cadastro é uma determinação do Governo Federal, que instituiu um novo modelo de financiamento para a Atenção Primária. Esse cadastro será uma espécie de régua que guiará a transferência de recursos da União para as prefeituras.