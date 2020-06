'Cadê Arlete?': IML recebe ordem para exumação de corpo sepultado em Lauro de Freitas

Familiares da doméstica Arlete Santos Reis, 44 anos, que morreu vítima de covid-19 no Hospital Espanhol na última segunda-feira (1º), realizam um ato em frente à unidade, na orla da Barra, nesta quinta-feira (4). Com cartazes, eles perguntam onde está Arlete. A família percebeu que houve uma troca de corpos na terça-feira (2), quando o irmão dela, o eletricista Jairo Reis, foi ao hospital liberar o corpo dela para sepultamento. Lá, ele descobriu que o corpo tinha sido trocado e já sepultado em outro local pela família de Rosângela de Jesus Santos, 47.

Cerca de 20 familiares de Arlete chegaram à frente do Hospital Espanhol por volta das 10h desta quinta. A família diz não ter certeza sequer se Arlete de fato está morta ou se continua internada na unidade. Segundo o Hospital, o corpo de Rosângela, a mulher que deveria ter sido sepultada pela outra família, continua na unidade e só poderá ser liberado após o reconhecimento do corpo de Arlete.

Nesta quinta-feira (4), o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) informou que o diretor, Mário Câmara, recebeu às 10h52 a decisão judicial autorizando, com urgência, a exumação do corpo sepultado no Cemitério de Portão, em Lauro de Freitas. A ordem judicial foi emitida na manhã desta terça (3) pelo juiz Gilberto Bahia de Oliveira, que considerou a situação "de muita gravidade". Agora, o Cemitério de Portão, onde o corpo foi sepultado, terá que definir dia e horário para que o IML faça a exumação.

Segundo informações do IML, não há ainda um prazo exato para o que o procedimento seja concluído, o que depende de agendamento do cemitério. Depois da exumação, o corpo será levado até o IML, em Salvador, onde um perito fará a identificação para apontar se é ou não o corpo de Arlete o que está sepultado.

De acordo com HUmberto Pinto Neto, advogado da família da doméstica, a presença de um familiar, provavelmente, será solicitada no momento de identificação no IML.

"O IML vai designar uma equipe para ir a Lauro de Freitas e lá, junto com a Sesp - Secretaria de Serviços Públicos do Município, irão dar cumprimento à decisão para fazer a exumação do corpo. O caixão vai ser então desenterrado e transportado para o IML, onde será feita a identificação, para então o corpo poder ser liberado", explicou.

O CORREIO procurou a prefeitura de Lauro e Freitas, mas ainda não recebeu resposta sobre o procedimento, que terá q ser acompanhado por técnicos do município.