Cadela é morta a facadas após entrar em quintal de vizinho

A cadela Pipoca morreu após entrar no quintal de um vizinho em Leopoldina, interior de Minas Gerais. A situação foi presenciada por moradores, mas o animal morreu antes da chegada dos veterinários.

O agricultor Márcio dos Santos, dono do animal, classificou o ato como uma “covardia”. “Ela me acompanhava sempre. O cara matou ela simplesmente porque ela foi no quintal dele. Esfaqueou ela. Foi uma covardia”, declarou, revoltado.

Também indignados com o crime, moradores da região denunciaram o autor à Polícia Civil, mas o suspeito conseguiu fugir.

Segundo a perita e ativista dos direitos dos animais, Mirna Soares, esse não é um caso isolado de violência contra animais na região. “Há seis meses atrás, uma cadela foi morta a pedradas. Pouco tempo depois, vários gatos apareceram mortos. Semanas depois disso, foram os pombos que apareceram pintados, inclusive o Balanço Geral Minas mostrou isso. Aguardamos a justiça de todos esses casos”, contou Mirna.

Não há informações sobre identificação e o paradeiro do esfaqueador. As informações são da IstoÉ.