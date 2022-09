Cadela tem patas e focinho cortados em ataque com golpes de facão na Bahia

Uma cadela teve patas e focinho cortados com facão durante um ataque na terça-feira (30), em Camacan, no sul da Bahia. O agressor foi flagrado pelo dono do animal, que ainda foi ameaçado. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu no bairro Frederico Borges. O agressor, que já foi ouvido, disse que a cadela atacou uma cabra sua e que agiu para afastar o animal.

O dono da cadela diz que o animal é dócil e contesta a versão. Princesa, como se chama a cadela, foi socorrida para uma clínica de Itabuna, onde passou por procedimento cirúrgico e segue internada.

O caso foi registrado na delegacia de Camacan, que investiga o caso como maus tratos, segundo a polícia.