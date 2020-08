Caderno Autos completa 11 anos e terá especial

O Caderno Autos, do CORREIO, está completando 11 anos e terá uma edição especial nesse final de semana. Em 2009, o Autos mudou a forma de testar carros e apresentar os novos veículos para o público baiano. Em diversas situações, o suplemento do CORREIO inovou, trazendo para a Bahia coberturas exclusivas de eventos e lançamentos em mais de 30 países.

Em 11 anos, Antônio Meira Jr., editor responsável pelas 562 edições do caderno, correu o mundo para reportar salões, fazer avaliações e também organizou expedições que percorreram 18 países. Passaram pelas páginas do Autos de veículos convencionais até caminhões de corrida, trio elétrico e um blindado do Exército.

“Temos leitores que assinam o CORREIO por causa do Autos. É por isso que esse caderno tem uma vida tão longa. Temos leitores fiéis a esse conteúdo”, comenta Linda Bezerra, editora-chefe do jornal.

Mas tudo isso tem um toque baiano. Afinal, o CORREIO reflete “o que a Bahia quer saber”. Por isso, depois dos lançamentos, os automóveis chegam até o estado para serem avaliados em nossas estradas e cidades. “É um conteúdo muito bem preparado e nosso editor é convidado para os principais eventos de automóveis do mundo. E um dos aspectos que fazem diferença é o teste do veículo, pois é feita uma curadoria, levantando os principais pontos fortes e frágeis do carro”, completa Linda.

Para Meira Jr., o mercado automotivo é muito dinâmico. Novas tecnologias são agregadas rapidamente e as atualizações são constantes, no entanto, o consumidor não consegue trocar de carro com essa rapidez. Por isso o trabalho é tão relevante. “No Autos faço uma reflexão para que o leitor entenda qual o veículo é o mais adequado para ficar pelo menos dois anos na sua garagem. Mas o conteúdo vai além da compra, por isso, investimos em pautas que vão além do mercado e organizamos expedições, apresentamos supercarros e realizamos testes inusitados”, reflete.

De acordo com o jornalista, há outro ponto importante: “nosso trabalho também orienta o motorista para além de uma compra. A observação da melhor posição de dirigir reflete em menos estresse no trânsito, por exemplo”.

Referência

Com tantos diferenciais, o Autos é referência quando se fala em jornalismo automotivo na Bahia e no Brasil. “Nesses 11 anos, o Autos revelou aos leitores do CORREIO os maiores lançamentos automotivos e avaliou cada um com a técnica, olhar e experiência do nosso editor Antônio Meira Jr.. Com um conteúdo exclusivo e relevante, o Autos se consolida como um conteúdo de referência no setor automotivo local e nacional”, comenta Luciana Gomes, gerente comercial do jornal.