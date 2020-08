Cães da PRF encontram 22 kg de maconha em bagagens de passageiros na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de segunda-feira (10), aproximadamente 22 kg de maconha escondidos dentro de dois ônibus de turismo que tinham como destino cidades do Nordeste. Os flagrantes ocorreram durante fiscalização da PRF no KM 800 da BR 242, em Barreiras, no oeste baiano. As apreensões contaram com a ajuda do K9 Fridel, Raia e Ruth, que sinalizaram positivamente para a presença de drogas ilícitas nas bagagens dos passageiros.

Por volta das 21h, agentes da PRF abordaram um ônibus que saiu de Brasília (DF) com destino a Esperantina (PI). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os policiais perceberam um nervosismo incomum por parte de um casal que estava sentado próximo. Entrevistados, eles apresentaram diversas informações inconsistentes acerca do destino e motivo da viagem, o que levou a equipe a aprofundar à fiscalização no ônibus.

Na bagagem de mão da passageira de 50 anos foi encontrado um tablete de maconha pesando cerca de 690 gramas. Aos policiais, o companheiro dela assumiu a responsabilidade pela droga e confessou que ‘pegou’ a maconha em Planaltina (DF) e pretendia comercializar na cidade baiana de Riachão das Neves. Disse ainda que havia saído do sistema prisional há cerca de quatro meses, onde cumpria pena pelo crime de homicídio e atualmente estava em prisão domiciliar.

O casal foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e apresentado à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos.

Às 22h40, os PRFs abordaram um segundo ônibus que seguia de Palmas (TO) para Fortaleza (CE). Ao realizar a fiscalização detalhada, o cão K9 Friedel sinalizou que dentro de uma mala, na cor lilãs, havia droga. Com a indicação positiva, a equipe revistou a bagagem e encontrou vários tijolos de maconha. Ao todo foram apreendidos 21,48 Kg que renderia ao tráfico de drogas cerca de R$ 22 mil.

Foi realizada a checagem dos tíquetes e identificado o responsável pela maconha, uma mulher de 33 anos. Ela relatou que o produto ilícito foi entregue em São Paulo (SP) para ser levada até a capital cearense.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a infratora e em seguida encaminhada com a droga à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá na Justiça pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).