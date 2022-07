Cães de raça resgatados em Mussurunga são levados para ONG

A história começou há cinco meses com um morador de rua que encontrou duas cadelas da raça shih-tzu abandonadas em Mussurunga. Agora, 21 cachorros das raças shih-tzu, bulldog, yorkshire e pinscher estão em um abrigo e 5 estão internados em uma clínica veterinária após serem resgatados em uma casa no bairro, em situação de abandono.

A dona da casa está sendo investigada. Ela reconhece que os animais estavam em condições inadequadas, mas nega as acusações de maus-tratos e afirma que foi uma situação pontual.

Duas mulheres que cuidam voluntariamente de cachorros foram procuradas pelo morador de rua depois que ele encontrou as duas primeiras cadelas. Os animais estavam debilitados.

“Percebemos na hora que os animais tinham sido descartados. Por serem de raça, eles são explorados, são usados para procriação e os filhotes são vendidos. As tetas caídas e outros sinais apontavam isso, além disso não é comum encontrar dois animais de raça vivendo nas ruas. Era provável que estivessem em algum canil ou casa no bairro, e que existissem outros animais na mesma situação, foi então que começamos a investigar”, contou uma das mulheres, que pediu para não ser identificada.

Esta semana, elas chegaram até o endereço da fotógrafa Márcia Oliveira, 56 anos, que mora em Mussurunga, mas a casa estava vazia. Com a ajuda de vizinhos, as duas mulheres conseguiram fazer imagens dos animais na área aberta do imóvel. Havia sujeira, fezes e urina pelo pátio, pouca água e nenhuma comida. As duas registraram as imagens em vídeo e procuraram a polícia.

Cinco cachorros permanecem internados; todos receberam cuidados médicos (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

“Os vizinhos nos disseram que a mulher que morava na casa [Márcia] tinha pouco tempo no bairro, e que tinha vários cachorros. A casa estava vazia porque estava de mudança, ela saiu e deixou os animais lá. Quando saímos para fazer a denúncia, ela voltou para a casa e retirou os animais. Descobrimos que ela levou os cachorros para outro imóvel, no Setor C de Mussurunga, e avisamos a polícia”, contou a denunciante.

Os policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão) estiveram no local, nesta quarta-feira (6), e recolheram os cachorros. Márcia foi conduzida até a Central de Flagrantes e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ela está respondendo por maus-tratos aos animais.

Já os cachorros foram transferidos para o Instituto Patruska Barreto, de proteção animal, que está dando suporte ao resgate. A instituição encaminhou os bichinhos para avaliação em uma clínica veterinária. Cinco deles ficaram internados para a realização de exames e os outros 21 seguiram para uma Organização Não Governamental (ONG).

Outro lado

O CORREIO conversou também com a fotógrafa alvo da denúncia. Ela contou que cria cachorros há 19 anos, que nunca recebeu reclamações de vizinhos sobre os animais e que ficou surpresa com a denúncia. Márcia admite que vende os filhotes e disse que usa o dinheiro para sustentar os outros cachorros.

“Estava morando há dois anos nessa casa e estou mudando porque o proprietário, que não morava em Salvador, está voltando para a cidade e pediu a casa de volta. Essa mudança começou na noite de domingo, terminei 1h de segunda-feira. Não levei os animais comigo, porque estou ajeitando o espaço, desfazendo as mudanças e preparando o local, mas todos os dias ia até a casa antiga ver como eles estavam”, contou.

Tutora apresentou comprovantes de vacinação (Foto: acervo pessoal)

Sobre as denúncias de maus-tratos, ela reconhece que os cachorros estavam vivendo em condições precárias, mas nega que esse seja um comportamento padrão e apresentou comprovantes de compra de ração nos últimos anos. Márcia também disse desconhecer as duas shih-tzu que deram início a essa história. Elas têm uma nova tutora e estão bem.

“Nunca abandonei nenhum cachorro, sempre cuidei muito bem dos meus animais. Eles são bem alimentados e têm acompanhamento veterinário, tenho os cartões de vacina que comprovam isso. O que aconteceu é que estou com problemas de saúde e nos últimos três meses resolvendo coisa de mudança, então, descuidei. Sei que errei, reconheço isso, mas não maltrato meus animais”, afirmou.

A denunciante contou que os cachorros resgatados estão doentes por conta das condições em que viviam. Um filhote apresenta um tumor no olho. Márcia disse que alguns animais estão debilitados devido a idade e que os que estão doentes têm acompanhamento médico. Eles vão passar por uma equipe veterinária, nesta quinta-feira (7), para uma avaliação completa. Em Mussurunga, esse foi o principal assunto dos últimos dias. “Umas dez pessoas já me contaram essa história. Não se fala em outra coisa”, disse uma vendedora.

Essa não foi a primeira vez que cachorros da raça shih-tzu ganham as manchetes por conta de maus-tratos. Em 2020, uma denúncia de abandono de três filhotes levou a apreensão de 66 filhotes dessa espécie, na BR-242, na região de Tanquinho de Lençóis, perto de Itaberaba. Os animais tinham sinais de maus-tratos e estavam sem documentação válida. Na época, a investigação policial apurou que eles seriam vendidos em petshops de Salvador e de outras cidades.