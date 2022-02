Cães encontram R$ 100 mil em drogas nas encomendas dos Correios

Cães farejadores da Coordenação de Operações Especiais (COE) apreendeu na tarde desta sexta-feira (25) diversos tipos de drogas que seriam distribuídos através do serviço postal dos Correios. A Operação Correios foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), por intermédio da Coordenação de Narcóticos. As ações ocorreram no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas e no setor de cargas do Aeroporto Internacional de Salvador.

Ao todo foram encontrados porções de maconha, cocaína, haxixe, LSD e ecstasy avaliados em mais de R$ 100 mil.

“Nossos esforços prosseguem, e caminhamos em nossa investigação para a identificação e prisão de todos os envolvidos nessa rede de tráfico de drogas. O nosso núcleo de inteligência está diretamente empenhado nessa missão, que cumprimos integrados com o COE e o Setor de Segurança Postal dos Correios”, explicou o coordenador de operações do Draco, delegado Jesus Pablo.

Foto: Natália Verena/Ascom-PC

O material apreendido estava acondicionado em diversas embalagens para burlar a fiscalização. As drogas serão encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica para a perícia. A ação contou com os cães farejadores – K9 – do Canil da COE Jade, uma cocker spaniel, e Laika, labrador, que localizaram e identificaram os entorpecentes.