Cães farejadores auxiliam na apreensão de 27 kg de maconha em Vitória da Conquista

Com a ajuda dos cães farejadores K9 Friedel e Kaleu a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 26,8 kg de maconha no início da tarde desta quarta-feira (31), no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus de turismo que ia de São Paulo para o Ceará. Ao inspecionar o bagageiro do veículo, os cães acusaram a presença de entorpecentes em uma das malas. Foi realizada a checagem da bagagem e identificada a responsável pelo transporte das drogas. Ao todo foram apreendidos 18 tabletes totalizando 24 Kg de maconha.

Foram realizadas diligências junto aos passageiros e identificada a proprietária da mala. Em sua bagagem pessoal foram encontrados mais 4 tabletes totalizando 2,6 kg de maconha.

Aos policiais, a mulher disse que recebeu a mala de uma pessoa desconhecida nas proximidades da rodoviária do Tiête em São Paulo, e que ganharia 2.600 reais para levar o material para Fortaleza (CE)

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a passageira e ela foi encaminhada com as drogas à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).