Cães são resgatados em situação de maus-tratos no bairro Mussurunga; vídeo

Cães de diferentes raças foram resgatados por policiais militares da 49ª CIPM, nesta quarta-feira (6), após serem encontrados em situação de maus-tratos em uma residência no bairro Mussurunga, em Salvador. Em um vídeo do momento do resgate é possível ver o ambiente sujo, com fezes e urina dos animais espalhados, além da perceptível falta de alimento.

A suposta dona dos animais não estava no local no momento. Uma denúncia anônima permitiu aos policiais chegarem ao local. Na gravação, uma mulher que não teve a identidade revelada afirma que já ocorreu situação de uma cadela morrer ainda grávida. “E cadê ela [a dona]? Ela está se escondendo, com certeza. Se elas se mudaram agora”, diz a voz feminina.

Após o flagrante de maus-tratos, a proprietária do imóvel, uma mulher de 56 anos, foi identificada e conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Militar. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado.

“Nesta quarta-feira (6), por volta das 16h30, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom com a informação de uma denúncia de maus- tratos à animais, na Rua Plínio Garcez de Sena, Setor C, em Mussurunga. No local foi confirmado o flagrante pela guarnição, sendo verificado que vários animais estavam em estado de abandono e desnutrição, tinha animais se alimentando das próprias fezes, por conta da escassez de alimentos e outros apresentavam problemas físicos”, diz informações iniciais dadas pela da Polícia Militar através de nota.