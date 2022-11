Caetano ligou para Gil e Bethânia após saber da morte de Gal Costa

A primeira reação de Caetano Veloso após descobrir a morte da amiga Gal Costa foi ligar para a irmã Maria Bethânia e, em seguida, Gilberto Gil.

"Liguei para falar qualquer coisa. Para dar um beijo", disse ele, muito emocionado, em entrevista ao canal GloboNews.

Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9). Ela tinha 77 anos.

Na entrevista, Caetano também relembrou o primeiro encontro com ela em Salvador, quando ambos ainda engatinhavam na carreira musical.

"Laís Salgado, uma professora de dança, me falou que tinha uma menina que cantava muito bem e que era vizinha de uma aluna dela. A vizinha era Dedé e a menina era Gal. Marcamos um encontro, encontrei as duas, e ouvi Gal cantar. E eu disse: você é a maior cantora do Brasil", contou.

Dedé é Andréa Gadelha, ex-esposa de Caetano.

Caetano e Gal gravaram juntos o álbum Domingo, o primeiro de ambos.