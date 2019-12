Caetano passa Natal com Bethânia e irmãos em Salvador e lembra Dona Canô: 'Saudade sem fim'

O cantor e compositor baiano Caetano Veloso, 77 anos, passou a véspera de Natal em Salvador ao lado dos irmãos, Mabel, Rodrigo, Roberto, Maria Bethânia e Irene. Também estiveram presentes outros parentes e amigos da família Velloso.

Em uma publicação, feita em seu Twitter, Caetano compartilhou alguns cliques da noite ao lado dos irmãos e classificou o momento como "a noite de Natal mais linda dos últimos anos". Ele também lembrou que neste dia 25 faz sete anos da morte de Dona Canô, matriarca da família Velloso. Completou ainda desabafando sobre a falta que a irmã Clara Maria Velloso, que morreu em junho de 2017, faz.

"Muito bom o jantar de Natal ontem, sem árvore de Natal (que eu detesto) e com meus irmãos Mabel, Rodrigo, Roberto, Maria Bethânia, Irene, meu sobrinhos Maria e Jota, e meu sobrinho-neto Caio. Eles trouxeram cônjuges e amigos. Apesar de não haver presépio (que eu adoro), foi a noite de Natal mais linda dos últimos anos. Hoje, 25, faz 7 anos que minha mãe morreu. Termos estados juntos ontem trouxe a alegria que ela espalhou e sentiu de volta, matizando a saudade sem fim que temos dela, de meu pai, de Nicinha e, talvez principalmente, de Clara. Acho que podemos usar a expressão clichê: Feliz Natal", escreveu. Confira postagens abaixo.

(Foto: Reprodução/Twitter)

De férias em Salvador, Bethânia foi se divertir e saborear as delicias da barraca Santo Amaro no último sábado (21). O estabelecimento funciona todos os sábados, no Mercado Municipal - Largo Dois de Julho - e é comandada por sua sobrinha, Maria Velloso (para os íntimos Baia), e a sócia, Nara Moura.