Caetano Veloso assina texto de exposição do fotógrafo Rodrigo Sombra em São Paulo

(Foto:Rodrigo Sombra/Divulgação)

Exposição Noite Insular:Jardins Invisíveis está em cartaz em São Paulo

O jornalista e fotógrafo baiano Rodrigo Sombra, de 33 anos, adentrou no mundo das artes visuais com o aval de dois nomes de peso da cultura no Brasil: Caetano Veloso e Regina Boni. Em sua primeira exposição individual, na Galeria São Paulo Flutuante, o jovem artista apresenta Noite Insular: Jardins Invisíveis, que tem texto de apresentação de Veloso, e curadoria da marchand e estilista tropicalista Regina Boni. A mostra é resultado de uma incursão do artista durante cinco meses no território cubano, e aborda o imaginário marítimo e a formação de novas subjetividades à luz da presença estrangeira na ilha.

Aval

(Foto:Acervo pessoal)

Rodrigo Sombra é jornalista e fotógrafo

No texto de apresentação da exposição de Rodrigo Sombra, Caetano Veloso não poupa elogios ao jovem: “Sombra revela-se um artista verdadeiro e um observador sensível. A beleza de suas fotos reside na aventura humana de quem capta e de quem é captado. Isso leva quem as vê a pensar mais longe e sentir mais fundo”, escreve.

Braço direito

(Divulgação)

Vitor Carvalho estará na linha de frente da próxima edição da Casa Cor Bahia



Novo franqueado da Casa Cor Bahia, o ex-superintendente do Iphan-Ba, Carlos Amorim, já elegeu o profissional que será seu braço direito no comando da mostra de decoração, prevista para acontecer em outubro próximo. Trata-se do arquiteto Vitor Carvalho que, além de manter um escritório de design de interiores e reformas de alto padrão, é especialista em gestão comercial de mídias sociais. “Faremos uma mostra especial, com o olhar para o futuro, valorizando a essência do design e celebrando a arte e a cultura”, promete.

Ressaca no Morro

(Divulgação)

Cris Martinez e Lú Tozzi são sócias do restaurante Santa Villa no Morro

As empresárias Cris Martinez e Lú Tozzi já estão nos preparativos para a tradicional feijoada do restaurante Santa Villa, em Morro de São Paulo, que há 15 anos acontece no sábado pós-carnaval. Cerca de 500 pessoas são esperadas nesta edição que será animada por uma trinca de DJs, e é patrocinada pela Stella Artois. O valor do ingresso é de R$ 150.



Feijão maravilha

Em clima de pré-carnaval, acontece amanhã, a partir do meio-dia, a Feijoada Baiana comandada pela Oquei Entretenimento e a Lícia Fabio Produções, no restaurante Amado. A festa, que terá shows das bandas Filhos de Jorge e Batifun, é all inclusive e o ingresso custa R$ 150.

Mudança de QG

O site Glamurama, que todos os anos arma seu quartel general no Camarote Expresso 2222, vai mudar de endereço neste Carnaval. A jornalista paulista Joyce Pascowitch vai montar sua redação itinerante na Casa Bem Bahia que será pilotada mais uma vez por Licia Fabio no restaurante Lafayette, na Bahia Marina.

Expresso Amado

E o Camarote Expresso 2222, que mais uma vez será montado no Edifício Oceania e que terá no comando, além de Flora Gil, Fafá Giordano, Marina Morena e Pedro Tourinho, contratou o bufê Amado para comandar a cozinha desta edição. Na estação de gastronomia, que terá uma cozinha show com comidas preparadas a vista dos convidados, será armada uma tapiocaria da Mãe Terra, marca da apresentadora Bela Gil.



Ode aos Cravos

Cravos, o documentário de Marco Del Fiol, que retrata três gerações de artistas da família do fotógrafo baiano Mario Cravo Neto, é o único filme brasileiro selecionado para a mostra Algo a Declarar, do Festival Internacional de Cinema de Cartagena, na Colômbia. O longa-metragem está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no segundo semestre deste ano.



Paulicéia

Paraíso é o nome da exposição que o artista visual mineiro Iuri Sarmento, que já morou na Bahia, está realizando na Luis Maluf Art Gallery, no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Mata fome

O Camarote Club, que mais uma vez funcionará no circuito Barra-Ondina, terá uma estação do Outback Steakhouse oferecendo mini burgers com queijo especial e molho. O espaço, que deverá receber cerca de cinco mil pessoas por dia, funcionará de sexta a terça-feira de Carnaval, das 17h50 às 5h.