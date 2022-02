Caetano Veloso volta ao Porto da Barra para curtir fim de tarde

O programa preferido de Caetano Veloso neste verão de Salvador tem sido ir ao Porto da Barra. Nesta terça-feira (15), o artista voltou ao local onde esteve há uma semana para curtir o pôr do sol. Caetano é assíduo da famosa praia e chegou no espaço, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, com o poeta e comunicador James Martins.

O baiano é radicado no Rio de Janeiro, mas está sempre em Salvador, sobretudo durante o verão. Ele tem uma casa no Morro da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, onde costuma receber amigos para saraus e pequenos encontros.

