Caetano visita Museu Cidade da Música e emociona guia: ‘Melhor dia da minha vida’

Imagina a emoção de um fã de futebol ao ter a oportunidade de contar a história do futebol para Pelé... Imaginou? Foi mais ou menos essa a sensação de uma guia do Museu Cidade da Música da Bahia, em Salvador, com a visita de Caetano Veloso, um dos nomes mais importantes da música produzida nesta terra.

Em um post no Instagram, nesse domingo (30), a historiadora Naomy Saldanha relata a emoção de contar para Caetano parte da história dele próprio e dos seus parceiros mais próximos. “Você tem noção do que é apresentar o museu para CAETANO VELOSO?????? Falar de Gil, Bethânia, Tropicália e Caetano para CAETANO? Eu tô me tremendo até agora!!! Coisa mais linda meu pitico todo ansioso ouvindo tudo olhando nos meus olhos, apaixonei”, postou ela, ao mesmo tempo em que classificava a ocasião como “melhor dia da vida”.

Acompanhado da companheira, a empresária Paula Lavigne, e do curador do museu, o artista plástico Gringo Cardia, Caetano também viveu momentos de emoção ao conhecer o espaço, inaugurado em setembro do ano passado, e que é uma das novidades mais comemoradas neste verão.

Segundo as testemunhas oculares da visita, entre os momentos que mais mexeram com Caetano estiveram os filmes que mostram as pessoas dos bairros de Salvador falando sobre a música produzida em cada lugar, e a aula de percussão do grupo Quabales, projeto comandado por Marivaldo dos Santos (Stomp) no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Em uma das incursões pelo novíssimo museu, que fica no famoso Casarão dos Azulejos Azuis, na Praça Cayru, Caetano ainda caiu na dança numa das exposições.

Leia mais em Alô Alô Bahia