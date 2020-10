Cafezinho on line

O assunto da aceleração do processo de Home Office já está até meio batido mas, vira e mexe, surge uma forma nova de fazer com que não se perca a boa e velha interação humana. A companhia de tecnologia na área médica Mitfokus além de conseguir dobrar as vendas durante a pandemia, intensificando a presença digital dela e de seus funcionários, usou várias estratégias para deixar o clima mais acolhedor. Uma das fórmulas usadas foi a criação de Lives.

Em uma delas aconteceu a festa junina da empresa. Outro hábito que foi preservado virtualmente foi o momento do cafezinho, mas com uma novidade, como explicou Ana Carolina Uliana, Consultora Tributária da Mitfokus: “O endomarketing promoveu um 'café virtual' entre os colaboradores, através do envio de bolos por aplicativos de refeição”.

A colaboradora ainda frisou que além dessa parte lúdica o trabalho remoto veio para ficar. Para ela, essa reorganização oportunizou mais qualidade de vida para o funcionário, e completou: “Não há tempo de deslocamento entre domicílio e serviço, este é destinado à produção, economia com gastos alimentares, companhia de familiares e segurança física”

E por falar no que fica pós pandemia

Mais uma coisa que não terá retorno será a venda on-line. No Shopping Salvador Norte, por exemplo, já são 31 lojas que estão usando um sistema de vendas híbrido que permite, além do convencional controle das compras, comodidades como poder comorar em diversas lojas e receber tudo em casa. número de usuários da plataforma, segundo a empresa, cresceu 90% de agosto para setembro desse ano. Somando os itens disponibilizados pelas lojas para esse tipo de atendimento são cerca de 1,5 mil opções que vão de gastronomia a produtos diversos. Se você mora na região ou estiver de passagem e resolver testar acesse aqui.

TIM conecta os carros da FIAT

A parceria foi fechada esse mês e, a partir de 2021, carros da Fiat, Jeep e Ram passam a sair de fábrica conectados via rede celular da TIM e com a possibilidade de fornecer Wi-Fi para quem estiver nos veículos equipados com o serviço. Para André Souza Ferreira, CIO da FCA (Fiat Chrysler Automóveis) para a América Latina, os veículos não serão apenas o meio para ir do ponto A ao ponto B. “O carro conectado criará uma experiência digitalizada e personalizada do usuário, que terá acesso a serviços e tecnologias integradas, fáceis de usar e seguras, mudando a forma como o carro é utilizado e como os ocupantes se relacionam com tudo o que está ao redor.” A conexão com a Internet via 4G permitirá, ainda, a atualização de softwares e aplicativos pela nuvem e a integração com assistentes pessoais.

Fintech de educação

O nome da empresa é Pravaler e um dos seus maiores acionistas é o Banco Itaú. No mercado a 19 anos a Pravaler nasceu para ampliar o acesso à educação e visa beneficiar um milhão de alunos até 2025 com acesso a financiamento estudantil de forma simplificada. A partir desse mês ela, que operava pela internet e com aplicativo Android, passa a expandir seus serviços também para IOS.

Os alunos ativos da empresa agora podem realizar envio de documentos, assinatura de contratos, retirada de boletos e acompanhamento dos pagamentos do financiamento com mais facilidade. Segundo dados da fintech, que tem faturamento anual de 250 milhões, 65% dos alunos ativos acessam as informações via celular. Saiba mais sobre a forma de financiar seus estudos através da empresa acessando pravaler.com.br