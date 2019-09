Cafu fala da morte do filho: 'Continuem orando por nós'

O ex-jogador Cafu falou pela primeira vez sobre a morte do filho, Danilo Feliciano, que sofreu um infarto aos 30 anos e não resistiu.

"Eu e minha família gostaríamos de agradecer o apoio de todos!", escreveu Danilo. "Obrigado por cada mensagem, pela preocupação, e por todo carinho de vocês! Estou lendo todas as mensagens, mas infelizmente não vou conseguir responder a todos! Mas esse apoio de vocês faz toda diferença na minha recuperação e de toda minha família. Que todos continuem orando por nós. O apoio de vocês nos fortalece!".

O ex-lateral recebeu várias mensagens de carinho de jogadores de futebol. O colombiano James Rodriguez desejou "muita força" para ele e sua família.

Amoroso também comentou: "Te amo irmão e amo sua família, saiba disso! Força eterna, Capitão". O ex-jogador Figo se juntou ao grupo e deixou seu recado: "Muita força, amigo". O craque do futsal, Falcão, também deixou uma mensagem para o ex-atleta: "Amém, irmão". O também ex-lateral Roberto Carlos fez um post lamentando a morte de Danilo. A atacante Cristiane, da seleção feminina, deixou sua solidariedade. "Deus conforte o coração de toda sua família".

Mais cedo, Wellington, filho mais novo de Cafu, fez um post em homenagem ao irmão mais velho. "Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Descansa em paz", escreveu ele. O texto faz parte da música Espera Eu Chegar, de MC Kevin o Chris , com participação de MC Cajá.

Morte

Filho mais velho de Cafu, Danilo morreu na noite de quarta-feira (4), depois de passar mal enquanto jogava futebol na casa da família, em um condomínio de Alphaville, bairro de Barueri, na Grande São Paulo. Socorrido a um hospital, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O enterro aconteceu às 13h30 desta quinta-feira (5), no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

Capitão do Penta da Seleção Brasileira, conquistado em 2002, Cafu, de 49 anos, havia compartilhado uma foto com Danilo no Dia dos Pais, celebrado no dia 11 de agosto.Na foto, o ex-jogador aparece com os outros dois filhos, Wellington e Michelle.