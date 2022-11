Caio Castro sofre acidente durante corrida, vai a hospital e acalma fãs

Caio Castro sofreu um acidente de carro no domingo, 13. O ator estava participando da disputa da Porsche Cup no Autódromo de Interlagos, São Paulo.



O ator já compete há nove anos, porém, nesta última corrida, ele acabou prensado entre dois carros de competidores. No Instagram, o artista se pronunciou.



Caio explicou que precisou ser levado ao hospital, mas, logo em seguida, tranquilizou os seguidores, dizendo que está bem.



"Primeiro, queria agradecer as mensagens de vocês que ficaram preocupados com meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup", iniciou o ator. "Realmente, não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente ali no início. Uma batida um pouco feia. Tive que ir para o hospital fazer alguns procedimentos que o regulamento exige. Está tudo bem, estou ótimo, um pouco decepcionado. Não é o resultado que eu gostaria", lamentou.