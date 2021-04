Caio é o novo líder do BBB 21. Ele venceu a prova estilo curling, esporte onde se lança pedras de granito em uma pista de gelo. No caso, era preciso arremessar objetos que representavam sanduíches em uma pista com pontuações.



Caio vence a prova da semana e é o novo líder do BBB 21; Fiuk vai para o Paredão https://t.co/tz80ndmc7F



Fazendeiro vence prova estilo curling e garante a liderança da semana #correio24h pic.twitter.com/DOUCupNc0N — Jornal Correio (@correio24horas) April 9, 2021

Caio e Arthur passaram por duas rodadas e se classificaram para a final, quando o fazendeiro acabou vitorioso. Ele escolheu além de Arthur, João e Gilberto para a Cozinha Vip.

Além da liderança, o jogo contou um ingrediente a mais: um indicado para o paredão após uma 'final do mal'. Cada um dos finalistas escolheu um participante para uma rodada de fogo, onde o perdedor iria direto para o paredão. Caio colocou Camila na disputa, enquanto Arthur indicou Fiuk.

No duelo para escapar do paredão, Camilla de Lucas venceu o filho de Fábio Jr, colocando Fiuk no paredão. O cantor e ator ainda pode escapar da disputa de terça (13) na prova Bate e Volta de domingo (11). Também disputarão essa prova os dois mais votados pela casa. Já o indicado pelo líder Caio vai direto para o paredão.